Кейн не погоджується з чемпіонством Ферстаппена
На останньому колі вирішальних перегонів чемпіонату в Абу-Дабі Льюїс Хемілтон пропустив вперед Red Bull Макса Ферстаппена. Судді дозволили пілоту Red Bull атакувати британця, попри те, що після автомобіля безпеки не всім болідам було дозволено повернутися в одне коло з лідером.
Варте уваги Десятка головних миттєвостей незабутнього сезону Формули-1
Кейн заяви, що не розуміє чому Хемілтон повинен страждати через Вільямса Ніколаса Латіфі, аварія якого на останніх колах гонки спровокувала рятівну для Ферстаппена появу на трасі автомобіля безпеки.
Мені здається, що є якісь дивні правила, які надають несправедливу перевагу, як сьогодні? Чому Хемілтон покараний за чужу аварію? Він провів ідеальну гонку під сильним тиском, але залишився без титулу чемпіона світу. Прикро, що все так закінчилося,
– написав футболіст у своєму твітері.
Неймовірна розв’язка сезону у Формулі-1
- Нідерландський пілот Формули-1 Макс Ферстаппен з команди Red Bull вперше в кар'єрі став чемпіоном світу.
- Mercedes після завершення Гран-прі Абу-Дабі намагався опротестувати результати гонки, проте у Формулі-1 підтвердили, що чемпіоном року став пілот Red Bull.
- Натомість Mercedes святкуватиме перемогу в Кубку конструкторів. Для команди це восьмий Кубок конструкторів поспіль.
- Для Хемілтона це могло б бути восьме чемпіонство. Він був за крок до того, щоб побити рекорд німця Міхаеля Шумахера за загальною кількістю титулів. з