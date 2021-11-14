Хемілтон виграв гран-прі Сан-Паулу, стартувавши з 10-го місця: Ферстаппен – другий

У Бразилії відбувся 19-й етап Формули-1 гран-прі Сан-Паулу. Перемогу в гонці здобув пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, який стартував 10-м і відіграв 9 позицій.

Перед гонкою

Окрім гран-прі Сан-Паулу, до завершення сезону-2021 залишалося три етапи. Гонка у Бразилії мала важливе значення у контексті боротьба за титул чемпіона світу між Максом Ферстаппеном та Льюїсом Хемілтоном.

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Боротьба між обома пілотами розпочала ще 12-го листопада, коли Хемілтон взяв у кваліфікації поул. Але пілота Mercedes дискваліфікували за невідповідність системи DRS.

При цьому штраф отримав і Макс Ферстаппен. Гонщик Red Bull у режимі закритого парку торкнувся рукою до боліда Хемілтона й отримав штраф у розмірі 50 тисяч євро.

13-го листопада відбулася третя у сезоні спринт-кваліфікація. Валттері Боттас з Mercedes випередив Ферстаппена та здобув перемогу й 3 очки до заліку. Макс посів друге місце, а Хемілтон з 20-ї сходинки прорвався на 5-е місце. Та через штраф у 5 позицій за зміну двигуна Хемілтон стартував з 10-го місця.

Шалений старт гонки

Старт виявився надзвичайно багатим на обгони: по-перше, Ферстаппен та Серхіо Перес на першому колі пройшли Боттаса. За цим тріо йшли дві Ferrari – Шарль Леклер та Карлос Сайнс.

На старті виникли проблеми у Ландо Норріса з McLaren: у британця стався прокол унаслідок боротьби із Сайнсом. Відночас Хемілтон до шостого кола вже був третім!

На руку британця зіграло те, що на 7-у колі з'явився автомобіль безпеки через контакт Юкі Цуноди та Ленса Стролла. Японець з Alpha Tauri отримав 10 секунд штрафу за інцидент.



Контакт Цуноди та Стролла / Фото twitter.com/F1

Рестарт гонки відбувся на 10-у колі, але відразу з'явився віртуальний автомобіль безпеки через те, що Мік Шумахер пошкодив переднє крило у боротьбі з Alfa Romeo.

Коли гонка була відновлена у нормальному режимі, гаряча боротьба розпочалася між Пересом та Хемілтоном за другу сходинку. На першій прямій Льюїс скористався зоною DRS та обійшов Чеко, але в другій зоні Перес відігрався.

Другий обгін Хемілтона був набагато кращий й на 19-у колі Льюїс таки підійнявся на друге місце.



Хемілтон пройшов Переса / Фото twitter.com/F1

Битва Хемілтона з Ферстаппеном

У Mercedes вирішили покликати Хемілтона в бокси на 27-у колі, коли Льюїс програвав Ферстаппену майже 4 секунди. Макс заїхав по нову гуму на наступному колі, внаслідок чого Льюїс відіграв 2 секунди.

Після серії піт-стопів знову з'явився віртуальний автомобіль безпеки. Цим скористався Боттас, який на 31-у колі під віртуальним сейфті-каром змінив гуму.

Хемілтон сидів на хвості у Ферстаппена, але не атакував. У підсумку Ферстаппен вирішив на 40-у колі піти на другий піт-стоп. У Mercedes відповіли піт-стопом Боттаса. Тільки на 44-у колі Хемілтон вдруге побував у боксах і виїхав з відставанням у понад дві секунди.

Гаряча та контактна боротьба між Ферстаппеном і Хемілтоном розпочалася на 47-у колі. Льюїс вже перебував у зоні DRS й вперше атакував на 48-у колі. Ферстаппен витіснив британця за межі траси після другої прямої.



Ферстаппен витіснив Хемілтона / Фото twitter.com/F1

Хемілтон у межах однієї секунди тривалий час тримався позаду Ферстаппена. На 59-у колі Льюїс втретє атакував Ферстаппена й пройшов гонщика Red Bull.



Хемілтон пройшов Ферстаппена / Фото twitter.com/F1

Доїхати до фінішу гран-прі Сан-Паулу не змогли пілоти McLaren та Aston Marin Даніель Ріккардо й Стролл відповідно.

Результати гран-прі Сан-Паулу

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull)

3. Валттері Боттас (Mercedes)

4. Серхіо Перес (Red Bull)

5. Шарль Леклер (Ferrari)

6. Карлос Сайнс (Ferrari)

7. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)

8. Естебан Окон (Alpine)

9. Фернандо Алонсо (Alpine)

10. Ландо Норріс (McLaren)

. Завдяки перемозі Хемілтон скоротив відставання до Ферстаппена у заліку пілотів до 14-и очок. Також команда Mercedes збільшила відрив над Red Bull у Кубку конструкторів до 12-и балів.