Як пройшов спринт

Перед Ферстаппеном були відчинені всі двері для завоювання додаткових трьох очок та старту з першої позиції.

До слова Результат Хемілтона у кваліфікації гран-прі Бразилії анульований: чому покарали британця

Але на старті Ферстаппен пропустив і Валттері Боттаса і Карлоса Сайнса. Топ-5 замикали Серхіо Перес та Шарль Леклер. А ось Хемілтон за одне коло прорвався на 14 місце. Щодо лідерів, то Макс зумів швидко обігнати Сайнса і повернув собі друге місце, проте Боттас вже створив пристойний відрив.

Наприкінці Макс насів на Боттаса, але пройти фіна не зумів. Втім, голландець все одно заробив 2 очки та збільшив відрив від Хемілтона до 21 пункту. А ось Валттері виграв два з трьох спринтерських заїздів у сезоні.

Що стосується Хемілтона, то Льюїс зробив справжній прорив з останнього ряду та фінішував на 5-му місці, але у британця ще висить штраф мінус 5 позицій за заміну елемента мотора, тому в неділю пілот Мерседеса стартуватиме 10-м.

Відзначимо Карлоса Сайнса, який протягом усього спринту відбивався від атак Переса і завоював 1 пункт за 3 місце.

Результати спринту гран-прі Бразиліїї