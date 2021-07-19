Хемілтон піддався расистським образам через аварію з Ферстаппеном на гран-прі Великої Британії

Британський гонщик команди Mercedes Льюїс Хемілтон піддався расистським образам. Хвилю хейту на адресу семиразового чемпіона світу спричинила аварія з Максом Ферстаппеном під час гран-прі Великої Британії.

У Формулі-1 засудили расистський напад на Хемілтона

Формула-1, ФІА і Mercedes випустили спільну заяву, в якій повідомили про численні випадки расистських образ Хемілтона.

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"Під час і після вчорашнього гран-прі Великої Британії Льюіс Хемілтон зазнав численних расистських образ у соціальних мережах після зіткнення. Формула-1, ФІА і Mercedes найрішучішим чином засуджують цю поведінку.

Таким людям не місце в нашому спорті, і ми закликаємо до того, щоб вони відповіли за свої дії. Формула-1, ФІА, гонщики і команди працюють над тим, щоб створити більш різноманітний та інклюзивний спорт, і на такі неприйнятні випадки образ потрібно звертати увагу і не допускати їх", – йдеться у заяві.

У Формулі-1 заявили, що расизму або дискримінації – немає ніякого місця у перегонах.

Різні думки і суперництво – головні елементи нашого спорту. Але в ньому немає абсолютно ніякого місця расизму або дискримінації. Ми спробуємо залучити до відповідальності всіх, хто просуває такі погляди. Ми закликаємо людей проявляти повагу й базові людські цінності, а також повідомляти про будь-які випадки, які не відповідають цим стандартам,

– заявили у Формулі-1.

На захист Хемілтона стали в команді Red Bull, хоча британець і вибив з гонки Ферстаппена.

"Хоча на трасі ми непримиренні суперники, всі ми єдині в боротьбі проти расизму. Ми засуджуємо будь-які расистські образи на адресу нашої команди, наших суперників і наших фанатів.

Противно і сумно спостерігати за тим, що Льюїс зіткнувся з расистськими образами у соціальних мережах після аварії з Максом. Таким повідомленнями немає виправдання, і, безумовно, їм не місце в нашому спорті. Ці люди повинні понести відповідальність", – заявили у Red Bull.