В Формуле-1 осудили расистское нападение на Хэмилтона

Формула-1, ФИА и Mercedes выпустили совместное заявление, в котором сообщили о многочисленных случаях расистских оскорблений Хэмилтона.

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"Во время и после вчерашнего гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон получил многочисленные расистские оскорбления в социальных сетях после столкновения. Формула-1, ФИА и Mercedes решительным образом осуждают это поведение.

Таким людям не место в нашем спорте, и мы призываем к тому, чтобы они ответили за свои действия. Формула-1, ФИА, гонщики и команды работают над тем, чтобы создать более широкий и инклюзивный спорт, и на такие неприемлемые случаи оскорблений нужно обращать внимание и не допускать их", – говорится в заявлении.

В Формуле-1 заявили, что расизму или дискриминации – нет никакого места в гонках.

Разные мнения и соперничество – главные элементы нашего спорта. Но в нем нет абсолютно никакого места расизму или дискриминации. Мы попробуем привлечь к ответственности всех, кто продвигает такие взгляды. Мы призываем людей проявлять уважение и базовые человеческие ценности, а также сообщать о любых случаях, которые не соответствуют этим стандартам,

– заявили в Формуле-1.

В защиту Хэмилтона стали в команде Red Bull, хотя британец и выбил из гонки Ферстаппена.

"Хотя на трассе мы непримиримые соперники, все мы едины в борьбе против расизма. Мы осуждаем любые расистские оскорбления в адрес нашей команды, наших соперников и наших фанатов.

Противно и грустно наблюдать за тем, что Льюис столкнулся с расистскими оскорблениями в социальных сетях после аварии с Максом. Таким сообщениям нет оправдания, и, безусловно, им не место в нашем спорте. Эти люди должны понести ответственность", – заявили в Red Bull.