Ферстаппен: Дуже розчарований тим, що мене так винесли

Ферстаппен і Хемілтон зіткнулися на першому колі, після чого лідер чемпіонату влетів у бар'єри. Натомість Льюїс продовжив гонку й отримав 10 секунд штрафу. Та це не завадило йому здобути перемогу.

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Ферстаппен звинуватив свого головного конкурента у небезпечних діях і неповазі.

Радий, що зі мною все в порядку. Дуже розчарований тим, що мене так винесли. Штраф нам не допоміг, і він не відповідає небезпечному маневру Льюїса. Я дивився святкування, коли ще був у лікарні – це зневажлива й неспортивна поведінка, але проїхали,

– написав Макс.

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Хемілтон: Не думаю, що я повинен за щось вибачатися

Разом з тим, Хемілтон не визнав вину в аварії та не погодився зі штрафом. Про це повідомляє Motorsport Week.

"Не думаю, що я повинен за щось вибачатися, ми тут займаємося гонками. Я чув, що Макс у лікарні, і це, безумовно, мене турбує. Ніхто з нас не хоче, щоб суперник отримав травму, і у мене ніколи не було таких намірів. Так що дуже сподіваюся, що він в порядку.

Я з ним зв'яжуся, щоб переконатися, що з ним все нормально, а потім ми знову будемо боротися. Попереду багато важких гонок, і нам потрібно знайти баланс.

Я не згоден зі стюардами, але не буду сумувати і продовжу роботу. Я не збираюся нити з цього приводу – у кожного своя думка, і мені все одно, що думають люди. Я роблю те, що роблю", – сказав Хемілтон.