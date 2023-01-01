Все під контролем: Ла Ліга відреагувала на скаргу "вершкового" щодо дискримінації

Голова Ла Ліги Хав'єр Тебас відреагував на скаргу Вінісіуса Джуніора. Футболіст Реал Мадриду жалівся на бездіяльність керівництва іспанської ліги щодо расизму.

Хав'єр Тебас незадоволений заявою нападника столичного клубу. Голова Ла Ліги вважає такі слова футболіста недоречними в сторону керівництва.

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Тебас запевнив, що Ла Ліга бореться з подібними проблемами:

В лізі ми роками боремося з расизмом. Вінісіус дуже несправедливо та неправдиво опублікував претензії до нас. Структура працює для вас, щоб всі разом ми могли рухатись в одному напрямку, – написав Тебас.

Образа Вінісіуса

Інцидент з нападником "вершкових" стався у матчі 15 туру Ла Ліги проти Вальядоліда. Вінісіус став жертвою расистських вигуків зі сторони фанатів суперника, коли сходив на заміну. Вболівальники Вальядоліда кричали Вінісіусу: "клята мавпа".

Після таких образ, нападник Реал Мадриду вирішив не мовчати та у себе в соціальних мережах виклав обвинувачення в сторону Ла Ліги:

Расисти продовжують ходити на стадіони та спостерігати за найвеличнішим клубом світу зблизька. Ла Ліга, продовжуй нічого не робити. А я буду продовжувати з високо піднятою головою, святкуватиму свої перемоги та перемоги Мадриду, – написав Вінісіус.