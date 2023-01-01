Хавьер Тебас недоволен заявлением нападающего столичного клуба. Глава Ла Лиги считает такие слова футболиста неуместными в сторону руководства.

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Тебас заверил, что Ла Лига борется с подобными проблемами:

В лиге мы годами сражаемся с расизмом. Винисиус очень несправедливо и ложно опубликовал претензии к нам. Структура работает для вас, чтобы все вместе мы могли двигаться в одном направлении, – написал Тебас.

Образ Винисиуса

Инцидент с нападающим "сливочных" произошел в матче 15 тура Ла Лиги против Вальядолида. Винисиус стал жертвой расистских возгласов со стороны фанатов соперника, когда сходил на смену. Болельщики Вальядолида кричали Винисиусу: "проклятая обезьяна".

После таких оскорблений, нападающий Реал Мадриду решил не молчать и у себя в социальных сетях изложил обвинения в сторону Ла Лиги:

Расисты продолжают ходить на стадионы и наблюдать за величайшим клубом мира вблизи. Ла Лига, продолжай ничего не делать. А я буду продолжать с высоко поднятой головой, праздновать свои победы и победы Мадрида, – написал Винисиус.