Хав'єр Тебас незадоволений заявою нападника столичного клубу. Голова Ла Ліги вважає такі слова футболіста недоречними в сторону керівництва.

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Тебас запевнив, що Ла Ліга бореться з подібними проблемами:

В лізі ми роками боремося з расизмом. Вінісіус дуже несправедливо та неправдиво опублікував претензії до нас. Структура працює для вас, щоб всі разом ми могли рухатись в одному напрямку, – написав Тебас.

Образа Вінісіуса

Інцидент з нападником "вершкових" стався у матчі 15 туру Ла Ліги проти Вальядоліда. Вінісіус став жертвою расистських вигуків зі сторони фанатів суперника, коли сходив на заміну. Вболівальники Вальядоліда кричали Вінісіусу: "клята мавпа".

Після таких образ, нападник Реал Мадриду вирішив не мовчати та у себе в соціальних мережах виклав обвинувачення в сторону Ла Ліги:

Расисти продовжують ходити на стадіони та спостерігати за найвеличнішим клубом світу зблизька. Ла Ліга, продовжуй нічого не робити. А я буду продовжувати з високо піднятою головою, святкуватиму свої перемоги та перемоги Мадриду, – написав Вінісіус.