Спали окремо: Харлан розповіла, як поразка збірної України вплинула на її стосунки з італійцем

У вівторок, 12 вересня, збірна України грала матч кваліфікації до Євро-2024 проти суперників з Італії. Ця подія стала перевіркою стосунків для української олімпійської чемпіонки Ольги Харлан та її італійського бойфренда й титулованого фехтувальника Луїджі Самеле.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь італійців. Такий результат ледь не повпливав на стосунки зіркової пари фехтувальників, проте вони все ж таки витримали цю перевірку.

Читайте також Володар "Золотого м'яча" вже за спиною: Ярмоленко встановив рекорд у збірній України

Футбол не став на заваді кохання

Ольга Харлан жартома розповіла, як вона зі своїм хлопцем Луїджі Самеле відреагували на підсумковий результат і чим закінчився їх вечір. Усе завершилося без непоправних наслідків, а олімпійська чемпіонка впевнена, що саме Україна кваліфікується на Євро-2024.

Що я можу сказати. Після вчорашньої гри я та Джи спали в різних кімнатах на різних ліжках. Це було боляче. Жартую, все добре. Все було дуже по-дружньому, з нашими хлопцями все буде добре, вони відберуться і все буде круто,

– сказала Харлан.

Дивіться відео з коментарем від Харлан

Хто такий Луїджі Самеле