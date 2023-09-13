Спали окремо: Харлан розповіла, як поразка збірної України вплинула на її стосунки з італійцем
Джерело:Інстаграм Ольги Харлан
У вівторок, 12 вересня, збірна України грала матч кваліфікації до Євро-2024 проти суперників з Італії. Ця подія стала перевіркою стосунків для української олімпійської чемпіонки Ольги Харлан та її італійського бойфренда й титулованого фехтувальника Луїджі Самеле.
Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь італійців. Такий результат ледь не повпливав на стосунки зіркової пари фехтувальників, проте вони все ж таки витримали цю перевірку.
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Футбол не став на заваді кохання
Ольга Харлан жартома розповіла, як вона зі своїм хлопцем Луїджі Самеле відреагували на підсумковий результат і чим закінчився їх вечір. Усе завершилося без непоправних наслідків, а олімпійська чемпіонка впевнена, що саме Україна кваліфікується на Євро-2024.
Що я можу сказати. Після вчорашньої гри я та Джи спали в різних кімнатах на різних ліжках. Це було боляче. Жартую, все добре. Все було дуже по-дружньому, з нашими хлопцями все буде добре, вони відберуться і все буде круто,
– сказала Харлан.
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Хто такий Луїджі Самеле
- Титулований італійський фехтувальник.
- 3-разовий призер олімпійських ігор. Здобував "срібло" в індивідуальній шаблі в Токіо. Також у командних змаганнях ставав віцечемпіоном на ОІ-2020 та бронзовим призером на Олімпіаді-2012.
- Багаторазовий призер чемпіонатів світу та 3-разовий тріумфатор європейської першості.
- З 2018 року знаходиться у стосунках з українською чемпіонкою Ольгою Харлан.