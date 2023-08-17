Пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ, хай бояться, – гордість України Харлан

Після чемпіонату світу-2023 у Мілані навіть ті, хто не цікавився спортом таки дізнався, хто ж така українська шаблістка Ольга Харлан. Її патріотична позиція стала революційною в історії правил фехтування.

Наша чемпіонка з фехтування не стала тиснути руку після перемоги над росіянкою Анною Смірновою. Що привело до провального протесту представниці ворожої країни, але у майбутньому дискваліфікації Ольги Харлан із ЧС-2023, як привела до шаленого розголосу.

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Харлан: Повинні показувати всьому світу, що війна триває

Згодом цю дискваліфікацію українки дещо призупинили, аби та взяла участь у командних змаганнях в Мілані. Ольга стала тією фехтувальницею, як змусила FIE внести поправки у правила цього виду спорту. Тепер вже офіційно українські фехтувальники не зобов'язані тиснути руку росіянам та білорусам, а просто привітатись на відстані, що й робила Харлан після зустрічі з Смірновою, але та відповіла відмовою.

Після надемоційного ЧС Харлан повернулась в Україну, де зустрілась із курсантами у Національній академії СБУ. Ольга подякувала усім за підтримку та вкотре запевнила, що не може бути жодних рукостискань із ворогом.

Ми не можемо тиснути руку нашому ворогу. А повинні показувати всьому світу, що війна триває, і ці "нейтральні" спортсмени не повинні бути на міжнародній арені. І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях. Я пишаюсь бути співробітницею Служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ. І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!

– заявила Харлан.

Ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк вручив спортсменці найвищу нагороду закладу – Знак пошани. Черняк запевнив, що Ольга продемонструвала на світовій спортивній арені головний український меседж – жодних рукостискань із росіянами, лише зброя! І лише перемога! Це гідний і сильний вчинок представниці СБУ! Черняк подякував шаблістці від усієї України.



Харлан відвідала Національну академію СБУ / Фото СБУ

Відзначимо, що 16 серпня Харлан похизувалась світлиною із Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Обидві постаті є втіленням української незламності на шляху до головної перемоги країни у війні над Росією.