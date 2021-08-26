Харлан просила, щоб з нею на Олімпіаду поїхав психолог, – міністр спорту

Ольга Харлан дуже хотіла перемогти на Олімпіаді-2020, втім надто сильний психологічний тиск спричинив негативні наслідки. Фехтувальниця навіть просила надати їй психолога під час змагань.

За пів року спортсменка вже розпочала рахувати дні до початку змагань. Втім перед початком вона перегоріла. Про це в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

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"Ми зробили всі умови. Вона особисто просила Міністерство, Олімпійський комітет, щоб з нею поїхав психолог", – відзначив він.

І додав, що фахівець, який багато часу працює з Харлан, прилетів на Олімпіаду. І був поруч з нею в Токіо.

Гутцайт: Вона вже була не та Ольга Харлан

Вадим Гутцайт зауважив, що на Олімпійських іграх-2020 фехтувальниця була однією з найкращих спортсменок за результатами останніх 10 років незалежної України. Це і зумовило надто сильний тиск на неї.

Він пригадав, що за пів року вона вже розпочала рахувати дні до початку змагань. Втім це зіграло непросту річ, і Харлан перегоріла. За 2 місяці до Олімпіади спортсменка відверто розповіла, що погано спить ночами.

Я зрозумів, що щось не так. І вже потім на Олімпійських іграх я побачив, що коли вона розпочала свій день на змаганнях, то це вже була не та Ольга Харлан. Тому що не відчувала ні дистанцію, ні швидкість, ні суперника, який перед нею,

– пояснив міністр.

За його словами, 2020 рік був для Харлан не дуже успішним. У 2019 році вона перемогла на Чемпіонаті світу. Натомість наступного року вона брала участь лише в одному міжнародному змаганні, де виступила невдало. І це ще додало їй невпевності.

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