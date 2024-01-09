Бойфренд Харлан видав базу про Путіна, похизувавшись українською мовою: потужне відео

Легендарна Ольга Харлан продовжує свою підготовку до наступних змагань. У вільний час українська фехтувальниця вирішила стати ближчою до уболівальників та поспілкувалася з ними в соцмережі.

Вона в інстаграмі залишила віконце, де всі підписники могли поставити свої запитання. На найцікавіші із них Харлан відповіла.

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Хлопець Харлан має синьо-жовте серце

Одного з фанатів Ольги зацікавило, чи навчає фехтувальниця свого хлопця Луїджі Самеле рідної мови. Харлан одразу надала докази, записавши відео з італійським фехтувальником.

На ньому Самеле ідеальною українською сказав 2 фрази, після яких одразу стає зрозуміло, що він наш козак.

Слава Україні! Путін х***о! – заявив Луїджі.

Дивіться відео з чудовою вимовою українською від Луїджі Самеле

Коротка інформація про Луїджі Самеле Титулований італійський фехтувальник, який тричі ставав призером олімпійських ігор. Багаторазовий призер чемпіонатів світу та 3-разовий чемпіон Європи. З 2018 року знаходиться у стосунках з нашою чемпіонкою Ольгою Харлан.