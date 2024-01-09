Бойфренд Харлан видав базу про Путіна, похизувавшись українською мовою: потужне відео

9 січня 2024, 11:21
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Інстаграм Ольги Харлан

Легендарна Ольга Харлан продовжує свою підготовку до наступних змагань. У вільний час українська фехтувальниця вирішила стати ближчою до уболівальників та поспілкувалася з ними в соцмережі.

Вона в інстаграмі залишила віконце, де всі підписники могли поставити свої запитання. На найцікавіші із них Харлан відповіла.

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Хлопець Харлан має синьо-жовте серце

Одного з фанатів Ольги зацікавило, чи навчає фехтувальниця свого хлопця Луїджі Самеле рідної мови. Харлан одразу надала докази, записавши відео з італійським фехтувальником.

На ньому Самеле ідеальною українською сказав 2 фрази, після яких одразу стає зрозуміло, що він наш козак.

Слава Україні! Путін х***о! – заявив Луїджі.

Дивіться відео з чудовою вимовою українською від Луїджі Самеле

Цікаво. Після очного матчу збірних Італії й України з футболу Ольга Харлан записувала відео, де жартома розповідала, що їх пара складно пережила це випробування, тому вони спали окремо. 

Коротка інформація про Луїджі Самеле

Титулований італійський фехтувальник, який тричі ставав призером олімпійських ігор. Багаторазовий призер чемпіонатів світу та 3-разовий чемпіон Європи. З 2018 року знаходиться у стосунках з нашою чемпіонкою Ольгою Харлан.
Автор: Денис Іваненко