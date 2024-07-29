Ольга Харлан перемогла і вийшла у півфінал Олімпіади-2024: онлайн-трансляція поєдинку
Ольга Харлан за результатами 1/8 фіналу вийшла у наступний раунд. Вона перемогла представницю Азербайджану, яка раніше виступала за Росію.
У 1/8 фіналу Ольга Харлан перемогла представницю Азербайджану Анну Башту. Поєдинок завершився з рахунком 6:15 на користь українки, пише 24 канал.
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Чвертьфінал для Ольги Харлан
У 1/4 фіналу Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях українка змагатиметься проти угорки Анни Мартон.
Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Де дивитися
Суспільне Мовлення – офіційний телетранслятор Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Змагання Ольги Харлан можна переглянути на таких ресурсах:
- канал Суспільне Спорт
- сайт Суспільне Спорт
Трансляція на Суспільне Спорт розпочнеться о 16:55.
Онлайн-трансляція поєдинку Ольги Харлан
У півфіналі Ольга Харлан зустрінеться з сіяною француженкою Сарою Бальцер. Поєдинок розпочнеться о 20:00. Відео з боротьби Ольги Харлан Українка завдала 15-й удар Анні Мартон і виходить у півфінал. Ольга завдала 14-й удар. Мартон знову б'є. 7:13. Знову удар Мартон. Рахунок 5:13. Удар від Мартон. 4:12. Дванадцятий удар українки! Ще три удари і перемога. Рахунок 3:10 на користь Ольги Харлан. Рахунок 2:9 на користь українки. Дев'ятий удар від українки! Ольга Харлан завдала восьмого удару! Анна Мартон завдала удару по Ользі Харлан і заробила очко. Рахунок 1:7. Ольга має перевагу вже 0:7. Рахунок вже 0:3 на користь Ольги! Ольга Харлан з перших хвилин заробила очко на свою користь! Ольга Харлан та Анна Мартон розпочали битву у чвертьфіналі.
ОЛЬГА ХАРЛАН ПЕРЕМАГАЄ!
Поєдинок розпочався!
У півфіналі Ольга Харлан зустрінеться з сіяною француженкою Сарою Бальцер.
Поєдинок розпочнеться о 20:00.
Відео з боротьби Ольги Харлан
Українка завдала 15-й удар Анні Мартон і виходить у півфінал.
Ольга завдала 14-й удар.
Мартон знову б'є.
7:13.
Знову удар Мартон.
Рахунок 5:13.
Удар від Мартон.
4:12.
Дванадцятий удар українки!
Ще три удари і перемога.
Рахунок 3:10 на користь Ольги Харлан.
Рахунок 2:9 на користь українки.
Дев'ятий удар від українки!
Ольга Харлан завдала восьмого удару!
Анна Мартон завдала удару по Ользі Харлан і заробила очко.
Рахунок 1:7.
Ольга має перевагу вже 0:7.
Рахунок вже 0:3 на користь Ольги!
Ольга Харлан з перших хвилин заробила очко на свою користь!
Ольга Харлан та Анна Мартон розпочали битву у чвертьфіналі.