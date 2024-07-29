Ольга Харлан перемогла і вийшла у півфінал Олімпіади-2024: онлайн-трансляція поєдинку

Ольга Харлан за результатами 1/8 фіналу вийшла у наступний раунд. Вона перемогла представницю Азербайджану, яка раніше виступала за Росію.

У 1/8 фіналу Ольга Харлан перемогла представницю Азербайджану Анну Башту. Поєдинок завершився з рахунком 6:15 на користь українки, пише 24 канал.

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Чвертьфінал для Ольги Харлан

У 1/4 фіналу Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях українка змагатиметься проти угорки Анни Мартон.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Де дивитися

Суспільне Мовлення – офіційний телетранслятор Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Змагання Ольги Харлан можна переглянути на таких ресурсах:

канал Суспільне Спорт

сайт Суспільне Спорт

Трансляція на Суспільне Спорт розпочнеться о 16:55.

Онлайн-трансляція поєдинку Ольги Харлан