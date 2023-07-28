"Ніколи нікого не можна примусити до миру, особливо українців": Ольга Харлан – про скандал на ЧС

Українська спортсменка видала гучну заяву після ганебного рішення Міжнародної федерації фехтування. Дівчина наголосила, що ніколи не буде тиснути руку представницям країн-терористок.

Під час чемпіонату світу з фехтування у Мілані стався гучний скандал. Українську спортсменку Ольгу Харлан дискваліфікували після перемоги у першому колі.

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Наша фехтувальниця впевнено здолала "нейтральну" суперницю з Росії Анну Смірнову. Втім Ольга очікувано відмовилась тиснути руку представниці країни-терористки. Через це їй і виписали чорну картку.

Ніколи нікого не можна примусити до миру, – Ольга Харлан

Харлан записала звернення до українців, які масово стали її підтримувати. Дівчина наголосила, що жодна проросійська спортивна федерація не змусить нас миритися із окупантами та тиснути їм руки.

Знаєте, ніколи нікого не можна примусити до миру, особливо українців. Ніколи, ніяким рукостисканням! Тому так буде завжди. Я, мабуть, розумію, як і всі в адекватному світі, що правила повинні змінитися. Тому що змінюється світ,

– зазначила Ольга.

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Питання рукостискань між українцями та росіянами

Нагадаємо, що фехтування не перший вид спорту, де українці ігнорують вітання зі спортсменами з РФ. Українські тенісистки часто перетинаються з "нейтральними" опонентками, але кожен раз відмовляються тиснути їм руку після матчу.

При цьому WTA з розумінням ставиться до почуттів наших спортсменок. Та навіть самі росіянки та білоруски розуміють недоречність таких рукостискань. При цьому у фехтуванні відмова від привітання не є чимось новим.

Є випадки у фехтуванні, коли зустрічаються спортсмени з Ізраїлю та арабського світу. Вони не тиснуть руки, а вдаряють по клинку і розходяться. Тут ми бачили, що вона спровокувала Ольгу і спровокувала організаційний комітет. Організаційний комітет знав, що це буде відбуватися, тому що їх попередили. Але, на жаль, вони зробили те, що зробили,

– розповів міністр спорту Вадим Гутцайт.

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Міжнародна федерація фехтування тепер моженакласти на Ольгу 60-денний бан, що зробить неможливим її участь у командній першості. Тим не менше, дівчина показала принциповість, відмовившись вітатись із прихильницею російської армії.