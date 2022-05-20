На Харківщині героїчно загинув віцечемпіон Європи зі спортивного орієнтування Ленюк

На жаль, у повномасштабній російсько-українській війні загинув ще один український спортсмен. Ніколи не пробачимо цього ворогу.

Вічна пам'ять Герою

У боях під Харковом 15 травня було вбито члена збірної зі спортивного орієнтування Олега Ленюка. Про це повідомляє Федерація спортивного орієнтування України.

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Олег Ленюк був майстром спорту України, багаторазовим чемпіоном національної першості та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну – різновиду спортивного орієнтування.

Його батько, якого теж звати Олег, займався спортивним орієнтуванням і брав участь у змаганнях серед ветеранів.

За словами побратимів, він був сумлінним бійцем, чесним та надійним побратимом. На війні проявляв себе як мужній та витривалий воїн,

– пишуть про загиблого героя у ФСОУ.

У 2022 році Олег став випускником кафедри математичних проблем управління й кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де отримав диплом магістра.

"Янголи спорту"

Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.

На жаль, з початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого загинули вже понад 40 українських спортсменів.

Зокрема, на сайті можна дізнатися більше про спортсменів, їхнє життя, досягнення та обставини загибелі.

Ніколи не пробачимо цього окупантам

Під час оборони "Азовсталі" загинув боксер Артем Моша.

Моша був чемпіоном Києва з боксу. Спортсмен служив у Збройних Силах України й останніми днями перебував разом з іншими українськими військовими на території заводу "Азовсталь".

Спортивний комітет України – спілка громадських організацій, яка об’єднує спортивні федерації неолімпійських видів спорту.

Після відсторонення від світового спорту представники Росії починають активно висловлюватися про те, що "спорт поза політикою". Також деякі відомі атлети, захищають росіян, обґрунтовуючи це тим, що вони "не причетні до влади своєї країни".

Проте поки російські спортсмени не можуть і слова вимовити про російську-українську війну, наші спортсмени позбавлені права тренуватися, дехто взагалі змінив свою діяльність та взяв до рук зброю.

В ексклюзивному коментарі для 24 каналу Андрій Шевченко наголосив, що поки в Україні триває війна, російські спортсмени повинні бути відстороненими від міжнародної арени.