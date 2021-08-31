Харатін вночі покинув збірну України перед матчем з Казахстаном: несподівана причина

Виконувач обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів свою готовність зіграти у вересневих матчах хавбека Ігоря Харатін і форварда Романа Яремчука. Уже в середу, 1 вересня, відбудеться гра відбору на ЧС-2022 проти Казахстану.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Ігор Харатін покинув розташування збірної і полетів підписувати контракт з Легією. Наставник збірної відповів на питання журналістів з приводу трансферу Харатіна і його терміни повернення в збірну.

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Харатін прийшов до мене о першій годині ночі, і сказав, що його продали в Легію, він сам був в шоці, сам нічого не знав. Його продали в Легію, він їде на медогляд. Я його відпустив. Він до нас приєднається 1 числа після Казахстану,

– розповів Олександр Петраков під час прес-конференції.

"Яремчук здоровий, він буде тренуватися в загальній групі. З ним все нормально. Після вакцинації у нього трохи була температура, це особливості організму. Він в строю", – сказав Петраков.

Що відомо про трансфер Харатіна в Легію

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін може продовжити кар'єру у польській Екстраклясі. 26-річний гравець має прибути у Варшаву, аби пройти медогляд перед трансфером у Легію. Чемпіон Польщі бачить в українцеві заміну травмованому Бартошу Капустці.

Харатін, за даними Transfermarkt, оцінюється в 2,2 мільйона євро.

Якщо цей трансфер здійсниться, то він стане найгучнішим в історії клубу, який більше 1,7 мільйона євро на трансфери ніколи не витрачав.

У поточному сезоні Ігор зіграв за Ференцварош у 9 матчах в усіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Його контракт з "Фраді" чинний до 30 червня 2022 року.

Матч відбору на чемпіонат світу-2022 між Казахстаном і Україною відбудеться 1 вересня о 17:00.