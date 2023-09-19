Не вистачило часу: неочікуваний клуб зробив пропозицію Дніпру-1 щодо лідера команди

Олександр Піхальонок все ж мав нагоду покинути українську першість цього року. Та от сторонам банально не вистачило часу для того, аби закрити усі питання.

Хапоель Беер-Шева зацікавлений у послугах Олександра Піхальонка. Віцечемпіон Ізраїлю не єдиний колектив, котрий намагається заманити хавбека до свого стану.

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Є з чого вибрати

Олександр Піхальонок виявився справді ласим шматочком для європейських клубів. Одною із чергових команд, яка жадає підсилитись лідером Дніпра-1, став Хапоель Беер-Шева. Більше того, ізраїльський колектив уже навіть робив пропозицію щодо українського півзахисника, та от знайшлося одне непоправне "але".

На момент спроби Хапоеля підписати Піхальонка, час клубів був дуже обмежений (через фініш трансферного вікна), а тому сторони не просунулися в перемовинах. Варто відзначити, що інтерес до Олександра проявляють інші клуби з чемпіонату Ізраїля (лиш двоє пробились до групового етапу єврокубків – Маккабі Хайфа в ЛЄ, а Маккабі Тель-Авів в ЛК).

Варіанти хавбека із продовженням кар'єри

Уже декілька європейських колективів слідкують за грою Олександра Піхальонка., наймаститішим серед яких є іспанська Жирона. Каталонський клуб з радістю підписав би ще одного українця (також цікавиться Володимиром Бражком), проте готовий повернутись до цієї ідея взимку.

Ба більше, ж була конкретика щодо трансферу півзахисника зі сторони польської Легії, але Дніпро-1 отримував пропозиції й рівня Бельгії, Нідерландів, Португалії щодо хавбека.

Варто відзначити, що "спортклубівці" готові вторгувати свого лідера за 3-4 мільйони євро, клаусула якого складає 6 мільйонів євро.

До того дніпровський колектив може влаштувати масовий розпродаж, що стане нагодою для Піхальонка, аби переїхати у іноземний чемпіонат.

. Хапоель Беер-Шева зупинив свої цьогорічні виступи на міжнародній арені у "півфіналі" кваліфікації до Ліги конференцій, поступившись у двоматчевому протистоянні болгарському Левскі (2:1). У торішньому сезоні Хапоель став срібним призером чемпіонату Ізраїлю.