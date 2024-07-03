Пророкують зал слави: колишній чемпіон про реванш між Усиком та Ф'юрі
Джерело:iFL TV
В Ер-Ріяді, 18 травня 2024 року відбувся титульний бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. У виснажливому та захоплюючому поєдинку звитягу здобув український боксер.
Ексчемпіон світу в напівлегкій вазі Насім Хамед висловив свою думку про реванш між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Він вважає, що це буде важкий бій і сподівається, що британець зможе перемогти.
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Зал Слави: українець та британець
Після бою обидва боксери погодились на бій-реванш. Попри свою прихильність до британського боксера Насім Хамед зауважив, що український боксер на іншому рівні та в майбутньому стане членом Зали слави, як і Тайсон.
Наші серця з Ф'юрі, ми підтримуємо його і дуже хочемо його перемоги. Тайсон – наш земляк, він залишив слід у цьому спорті,
– прокоментував Хамед.
Нагадаємо, що перший бій завершився між Усиком та Ф'юрі завершився перемогою українця рішенням суддів. Матч-реванш заплановано на 21 грудня 2024 року.
Довкола реваншу Ф'юрі та Усика
- Українець отримає 60% від основного гонорару, а британець – 40%. Минулого разу 2/3 отримав Тайсон, а решту Усик.
- За інформацією Boxing Kingdom, реванш може відбутись 12 жовтня 2024 року.
- Якщо Ф'юрі відмовиться від реваншу Олександр Усик отримає мінімум трьох кандидатів у суперники. Це може бути Хрговіч, Дюбуа, Чарр або Паркер.