Відомий колаборант Валерій Горбань призначений керівником регіональної громадської організації "Федерація автомобільного та мотоциклетного спорту". Це черговий провал від окупантів. Якщо ви думали, що гірше вже не може бути, то росіяни вирішили переплюнути усі наші очікування.

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Яка федерація – такий й керівник

Відзначимо, що Федерація автомобільного та мотоциклетного спорту з'явилась у російському реєстрі лише у квітні 2023 року. Тепер ця організація ще й отримала "гідного керівника".

Раніше Горбань був депутатом Опоблоку та помічником нардепа Євгена Балицького. Також колаборант поєднував цю роботу зі спортом, був професійним гонщиком. Однак його спортивну кар'єру погубив алкоголь. Справа перевертати стакан із такими міцними напоями переросла у його життя.

Горбань став алкоголіком, тому йому заборонили сідати за кермо у профспорті. Також колаборант відзначався аваріями та сімейними розборками.

Однак тепер росіяни знайшли для п'яниці Горбаня нове місце у спорті, але тепер вже на керівній посаді. Нині колаборант перебуває на службі ворога.

Росіяни не перестають нас дивувати своїм цирком, який скоро будуть робити лише на своїх "болотах". Адже ЗСУ щодня повертають наші тимчасово окуповані території під контроль України.

Відзначимо, що 28 червня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали 6 вибухів. Загарбники перетворили українське місто Запорізької області на військову базу та використовують для ударів по неокупованій частині України.