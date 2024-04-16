Він стане першим абсолютним чемпіоном світу хевівейту в епоху чотирьох поясів. На кону будуть стояти титули WBC, WBA, WBO та IBF.

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Визначний бій у кар'єрі Усика

Своїми очікуваннями він майбутнього бою поділився колишній чемпіон світу в середній ваговій категорії Деррен Баркер. Він вважає, що для Олександра Усика перемога в цьому поєдинку дасть статус одного з найвидатніших спортсменів в історії боксу.

Він абсолютний чемпіон у важкій вазі, він може стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. Знаєте, це було б неймовірно. Він безперечно уже перебуває у Залі слави боксу, у будь-якому випадку це так. Але ми говоримо про те, що він може стати одним із найбільш видатних боксерів. Цей поєдинок дасть все. Це історія,

– сказав Баркер.

Важливо. У разі перемоги Олександр Усик стане першим європейцем, який ставав абсолютним чемпіоном світу у двох різних вагових категоріях.

Нагадаємо, що раніше прогноз на бій Усик – Ф'юрі дав відомий тренер Шейн Макґіґан. Він вважає, що поєдинок триватиме всі 12 раундів та буде дуже близький за очками.