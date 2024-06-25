Пенсійний вік не завада: чи планує Гвоздик завершувати кар'єру після поразки від Бенавідеса

Український боксер Олександр Гвоздик опинився на роздоріжжі після поразки в титульному поєдинку проти Девіда Бенавідеса. Колишній чемпіон світу розповів про свої подальші плани.

15 червня у Лас-Вегасі Олександр Гвоздик поступився Девіду Бенавідесу в боротьбі за вакантний титул тимчасового чемпіона WBC в напівважкій вазі. Ця поразка стала другою в кар'єрі 37-річного боксера.

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Гвоздик вже готується до нового бою

Втім, ексчемпіон світу не налаштований вішати рукавички на цвях. Олександр сподівається продовжити кар'єру.

"Я почуваю себе чудово, і навіть вже сьогодні був на легкому тренуванні. Думаю, ресурс ще не закінчився, але напевне так здається усім боксерам пенсійного віку.

Є тільки один спосіб це перевірити, і поки я налаштований саме на це", – розповів Гвоздик.

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик вперше програв на професійному рівні у жовтні 2019 року. Тоді українець поступився Артуру Бетербієву в об'єднавчому поєдинку.

Після цього поєдинку Гвоздик поставив на паузу кар'єру та повернувся на ринг у 2023 році. Українець здобув три поспіль перемоги у поєдинках проти Обандо, Болотнікса та Родрігеса. Загалом на рахунку Олександра 20 перемог у 22 боях.