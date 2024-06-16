Вони змагалися за звання тимчасового чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC. На жаль, українець поступився досі непереможеному американцю, пише 24 Канал.

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Перша поразка після повернення

Олександр Гвоздик володів повноцінним поясом чемпіона світу WBC у цій ваговій категорії з 2018 по 2019 рік. Потім він програв його Артуру Бєтербієву й оголосив про завершення кар'єри.

Але у 2023 році український боксер повернувся на ринг і провів одразу три переможні поєдинки. Вже у четвертому бою після повернення Олександр Гвоздик отримав шанс на здобуття титулу.

Для цього він мав перемогти Давіда Бенавідеса – ексчемпіона світу WBC у другій середній вазі. Американець вважався фаворитом поєдинку й зі стартових раундів розпочав доводити такий статус.

Перша половина бою пройшла на користь Бенавідеса, який діяв першим номером. Він частіше зближувався до українця та завдавав швидких ударів по корпусу.

Олександр Гвоздик намагався перехопити ініціативу й провів декілька хороших раундів, зокрема, у восьмому та дев'ятому він зміг продемонструвати високий рівень боксу. Розуміючи, що поступається за очками, українець спробував тиснути також і в останній 3-хвилинці, але цього виявилося недостатньо для перемоги.

Урешті-решт, поєдинок тривав усі 12 раундів і переможця визначили рішенням суддів. Їх записки одноголосно зафіксували перемогу Давіда Бенавідеса – 116:112, 117:111, 119:109.

Дивіться відеоогляд бою Гвоздик – Бенавідес

Зазначимо, що для Олександра Гвоздика ця поразка стала другою в кар'єрі на професійному рівні, а новоспечений чемпіон здобув свою 29-ту перемогу (24 нокаутом) та досі не має у своєму пасиві жодної поразки.