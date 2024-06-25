15 июня в Лас-Вегасе Александр Гвоздик уступил Дэвиду Бенавидесу в борьбе за вакантный титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе. Это поражение стало вторым в карьере 37-летнего боксера.

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Гвоздик уже готовится к новому бою

Впрочем, экс-чемпион мира не настроен вешать перчатки на гвоздь. Александр надеется продолжить карьеру.

"Я чувствую себя прекрасно, и даже уже сегодня был на легкой тренировке. Думаю, ресурс еще не закончился, но наверное так кажется всем боксерам пенсионного возраста.

Есть только один способ это проверить, и пока я настроен именно на это", – рассказал Гвоздик.

Напомним, что Александр Гвоздик впервые проиграл на профессиональном уровне в октябре 2019 года. Тогда украинец уступил Артуру Бетербиеву в объединительном поединке.

После этого поединка Гвоздик поставил на паузу карьеру и вернулся на ринг в 2023 году. Украинец одержал три подряд победы в поединках против Обандо, Болотникса и Родригеса. Всего на счету Александра 20 побед в 22 боях.