"Уже всіх побив": ексчемпіон назвав боксера, якого не вистачає Усику до колекції переможених

У неділю, 19 травня, Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів. Він роздільним рішенням суддів переміг до цього непереможного Тайсона Ф'юрі.

Уся боксерська спільнота продовжує обговорювати цю історичну битву. Спортсмени й експерти віддають належне українському чемпіону та вже очікують на реванш.

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Усик уже всім усе довів

Своєю думкою щодо майбутнього Олександра Усика поділився колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик. Він заявив, що після перемоги над Тайсоном Ф’юрі українець уже всім довів свою якість та назвав боксера, з яким є сенс провести поєдинок, щоб закрити всі питання остаточно, якщо в когось такі ще виникають.

Олександр уже всіх побив. Ф’юрі був останнім. Можливо, Вайлдер. Але це вже просто додати в колекцію ще одне ім'я, яке дуже велике в професійному боксі. Можливо, тоді Вайлдер. А так я навіть не знаю. Мені здається, що Саша вже все довів, побив усіх найсильніших суперважковаговиків – і великих, і маленьких. Що ще потрібно?

– заявив Гвоздик.

Також боксер прокоментував можливий реванш Олександра Усика й Тайсона Ф’юрі, який, як зазначалося раніше, має відбутися в жовтні. Олександр Гвоздик припустив, що цей бій проведуть дещо пізніше та назвав свого фаворита.

"Мені здається, що в жовтні це не відбудеться. Не хочу говорити на сто відсотків, але мені здається, що це станеться навесні наступного року. Якщо трапиться, тому що ми знаємо, що у Ф’юрі плани змінюються дуже швидко та радикально.

Джошуа – це найкраща опція для Ф’юрі, тому що я не вірю, що він може перемогти в реванші. Буде тільки гірше. Ще раз повторю: для Ф’юрі – Джошуа найкраща опція. Але мені здається, що Саша не дасть йому це зробити, він буде його тролити", – сказав Гвоздик.

. Раніше промоутер Тайсона Ф'юрі прокоментував майбутній реванш . Він заявив, що британець жадає помсти та впевнений. що зможе перемогти.

Зазначимо, що сам Олександр Гвоздик вийде на ринг уже 15 червня. Його суперником у Лас-Вегасі на арені "MGM Grand Garden Arena" стане Давід Бенавідес. Суперники змагатимуться за пояс тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Переможець битви отримає право на зустріч з регулярним чемпіоном WBC Артуром Бєтєрбієвим – єдиним боксером, який переміг Олександра Гвоздика на професійному рівні.