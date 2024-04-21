Тепер офіційно: дата і місце проведення чемпіонського бою Гвоздика проти Бенавідеса

Український боксер Олександр Гвоздик вперше з 2019 року битиметься за чемпіонський пояс. Суперником українця буде американець Давід Бенавідес.

Промоутерська компанія Premier Boxing Champions офіційно повідомила про дату та місце проведення бою Олександра Гвоздика з Давідом Бенавідесом. Боксери битимуться за пояс тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

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Коли і де відбудеться бій за участю Гвоздика

Бій Гвоздика стане співголовною подією у вечорі боксу в Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden Arena. Головним поєдинком стане зустріч чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса та Френка Мартіна.

Вечір боксу відбудеться 15 червня. Раніше проведення шоу планувалося на 22 червня. Також організатори змінили локацію поєдинків.

Гвоздик проведе бій проти Давіда Бенавідеса / фото Premier Boxing Champions

Гвоздик на шляху до титулу