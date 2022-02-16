Гвардіола розкритикував Зінченка та компанію після розгрому Спортінгу у Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола підбив підсумки першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Спортінга (5:0).

Чемпіон Англії практично однією ногою забезпечив собі вихід до чвертьфіналу, проте фахівець незадоволений тим, що його підопічні покинули грати у другій половині зустрічі.

Як це було Манчестер Сіті розгромив Спортінг в Лізі чемпіонів, забивши п'ять голів: відео

"Ми добре захищалися і досягли неймовірного результату у матчі зі Спортінгом. Але ми маємо обов'язок як у гравців, так і тренерського штабу точно проаналізувати, як ми виступили індивідуально та колективно. Не лише результат", – почав наставник "містян".

Результат – мрія, але ми можемо виступити краще. Не лише в Лізі чемпіонів, а й у АПЛ ми завжди мало пропускаємо. Ми допускаємо так мало ударів у площину в кожній грі. Це важливо. Нас має турбувати мінімальна кількість моментів, які мали Спортінг. Я говорю, що ми не та команда, яка добре обороняється,

– заявив Гвардіола.

Манчестер Сіті – Спортінг: коротко про матч

Футболісти МанСіті дуже швидко захопили ініціативу і зуміли відкрити рахунок забитим голам в самому дебюті гри – на 7-й хвилині забив Ріяд Марез.

На 17-й хвилині зусиллями Бернанду Сілви "містяни" подвоїли свою перевагу. Ближче до завершення першої половини гри "Сіті" забив ще два голи – відзначилися Філ Фоден і Бернанду Сілва, який оформив дубль.

У другому таймі Манчестер Сіті продовжував знущатися над своїм суперником і забив ще один м'яч, відзначився Стерлінг.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів команди проведуть 9 березня в Манчестері. Початок поєдинку – 22:00 за київським часом.

Український захисник Ман Сіті Олександр Зінченко з'явився на полі на 60 хвилині зустрічі.