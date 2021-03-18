Гвардіола обійшов Моурінью за кількістю перемог в Лізі чемпіонів: чи є в нього шанс стати першим

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вийшов на четверте місце за кількістю перемог в Лізі чемпіонів. Він обійшов Жозе Моурінью. І до кінця сезону має шанс покращити свої позиції.

У вівторок, 16 березня, МанСіті переміг менхенгладбахську Боруссію у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 2:0. Ця перемога стала для Гвардіоли 82-ю в Лізі чемпіонів як головного тренера команди. І він піднявся на четверте місце за кількістю перемог, обійшовши Жозе Моурінью.

Попереду Гвардіоли залишилося троє тренерів – Арсен Венгер (86 перемог), Карло Анчелотті (89 перемог) та Алекс Фергюсон (102 перемоги).

До кінця сезону Гвардіола має шанс піднятися на третє місце. Але треба, щоб його команда виграла всі матчі в Лізі чемпіонів, що залишилися – обидві ігри чвертьфіналу, два півфінальні поєдинки та фінал. Тоді в нього буде 87 перемог, і він зуміє обійти Арсена Венгера.

Варто додати, що саме Манчестер Сіті є чи не головним фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів. У букмекерській компанії Favbet на їх тріумф у турнірі виставили коефіцієнт 3,1. Для прикладу у найближчого переслідувача – Баварії – коефіцієнт лише 3,8 на перемогу.

Також варто відзначити й інші досягнення Гвардіоли з Манчестер Сіті в цьому сезоні Ліги чемпіонів:

Сім поспіль матчів без пропущених голів. Це другий показник в історії турніру. більше лише в Арсеналу – десять поспіль матчів в Лізі чемпіонів без пропущених голів у сезоні 2005/2006.

Пропустили лише один гол – від Порту в першому матчі групового етапу.

Та не варто забувати, що в Лізі чемпіонів виступають й інші, не менш імениті тренери. Для прикладу – Зінедін Зідан. У нього немає стільки перемог, як у Гвардіоли, але Реал під його керівництвом тричі поспіль перемагав у турнірі – у 2016 – 2018 роках. Гвардіола ж востаннє перемагав ще у 2011 році, коли тренував Барселону. А з Баварією йому так і не вдалося здобути трофей.

На те, що Реал у 2021 році переможе в Лізі чемпіонів, устоїть коефіцієнт 10.

Вже у п'ятницю, 19 березня, відбудеться жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів.