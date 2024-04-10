Контролювати гру неможливо, – Гвардіола розповів, як "Бернабеу" зіграв на користь Реала

У вівторок, 9 квітня, відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/2024. Реал та Манчестер Сіті видали вогняний поєдинок, який закінчився нічиєю 3:3.

Манчестер Сіті двічі виходив уперед в рахунку по ходу поєдинку у Мадриді. Однак навіть трьох голів у ворота Андрія Луніна не вистачило англійському клубу, аби закінчити виїзний матч перемогою.

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Чому МанСіті упустив перемогу над Реалом

За 10 хвилин до кінця основного часу Федеріко Вальверде врятував Реал від домашньої поразки. Гол уругвайця зрівняв цифри на табло та став останнім у першій зустрічі клубів у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 3:3.

Після поєдинку головний тренер МанСіті Пеп Гвардіола розповів, як супернику вдалось звести гру внічию. Наставник "містян" виділив фактор трибун "Сантьяго Бернабеу".

Це "Бернабеу", друже мій. Ви з Англії, не розумієте, що таке "Бернабеу". Було багато атак з обох боків, багато помилок. Але якщо ви вдаєте, що приїзд на "Бернабеу" проти Реала в Лізі чемпіонів означає стабільні 90 хвилин – ви помиляєтеся. Контролювати гру на "Бернабеу" неможливо,

– заявив Гвардіола.

Однак коуч МанСіті запевнив, що у матчі-відповіді вже його команда матиме перевагу у вигляді рідних трибун "Етіхад", які будуть заповнені уболівальниками. Гвардіола впевнений, що фанати МанСіті допоможуть його команді забити у ворота Реала.

Іспанський період у житті Пепа Гвардіоли

Нинішньому тренеру МанСіті, який є іспанцем, добре знайомо, як це грати на мадридському стадіоні. До 2001-го року Гвардіола виступав за каталонську Барселону – одвічного суперника Реала в іспанській першості.

Із 2007-го по 2008-й роки Пеп був тренером Барселони Б.

А з липня 2008-го по кінець червня 2012-го Гвардіола очолював першу команду "блаугранас" (247 матчів).

Керуючи Барселоною двічі визнавався найкращим тренером року (у 2008-му та 2010-му роках).

Привів іспанський гранд до 14 трофеїв.

Матч-відповідь між МанСіті та Реалом відбудеться 17 квітня у Манчестері. Початок чвертьфіналу Ліги чемпіонів о 22:00 (за київським часом). Переможець цієї зустрічі вийде у півфінал ЛЧ.