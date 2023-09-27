Сейчас известно, что Россия не получила приглашение на Игры в Париже (в отличие от 203 стран) как сборная, однако имеет все шансы соревноваться там в "нейтральном" статусе. Именно такую позицию отстаивает глава МОК Томас Бах.

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Гутцайт считает, что решение о бойкоте было правильным

В таком случае Украина будет присутствовать на соревнованиях, а Вадим Гутцайт представит это как большую победу. Однако возникают вопросы, зачем тогда украинские спортсмены бойкотировали соревнования с россиянами и был ли смысл в том, что многие атлеты пропустили турниры, где разыгрывались лицензии на главные спортивные соревнования 4-летия.

Президент НОК Украины рассказал о своей позиции по этому поводу и вспомнил, кто принимал решение бойкотировать квалификационные соревнования к Олимпиаде-2024:

Я несколько раз собирал президентов федераций, несколько раз общался с нашими спортсменами. Когда было принято решение об изменении рекомендаций в отношении спортсменов из России и Беларуси…



Начнут участвовать в соревнованиях с отдельными действиями каждой международной федерации, под нейтральным флагом... Мы собирались и решали этот вопрос, потому что мы в то время не знали, будет ли МОК допускать Россию и Беларусь официально как страны к Олимпийским играм.



Будут ли они участвовать в международных соревнованиях под своими флагами. Мы не знали. Потому мы собрались и решили этот вопрос. Что, если на международных соревнованиях будут спортсмены из России и Беларуси, то мы в этих соревнованиях участвовать не будем.

По словам Гутцайта, украинские спортсмены почти ничего не потеряли от бойкота, который позже он своим решением отменил, а те, кто имеет возможность выиграть и получить лицензию на Олимпиаду, уже это делают, приводя пример Дарьи Билодид и еще нескольких дзюдоистов и фехтовальщиков, которые пострадали больше всего от такого решения.

Также он вспомнил день, когда было принято решение, что в дальнейшем бойкот уже не имеет смысла и достиг своей цели.

"Когда 26 июля был изменен приказ об участии... Когда мы уже 26 июля получили приглашение к участию на Олимпиаде-2024... Да, МОК направлял приглашение всем странам, но не послал Беларуси и России. Поэтому к тому времени мы поняли, что наша борьба, которую мы делали все вместе... И федерации, и спортсмены, и все те, кто хотел присоединиться... Не те, кто в то время был против того, что нужно принимать участие вообще во всех соревнованиях...

Просто люди не понимают, что мы работали над этим вопросом, чтобы Россия и Беларусь не были приглашены. Если бы мы не работали, я не уверен, что Россия и Беларусь не получили бы приглашение как официальные страны. Мы работали с 28 марта, когда была изменена рекомендация.

Я каждый день работал над этим вопросом, многие спортсмены и федерации были против того, чтобы МОК пригласил на Олимпиаду Россию и Беларусь под своими флагами. Потому мы работали, работали, работали. И когда мы уже получили приглашение, а те страны не получили...

Но все равно еще решения нет. Еще решения нет, как они будут участвовать. Поэтому мы только приняли решение, что мы будем принимать участие в квалификационных соревнованиях и чтобы наши спортсмены получили лицензии,

– сказал Гутцайт.

Как видим, Вадим Гутцайт не жалеет о действиях, которые, возможно, стоили кому-то участия в Олимпиаде-2024. Интересно, что об этом думают спортсмены и разделяют ли они оптимизм и победоносное настроение руководителя НОК в этой истории?