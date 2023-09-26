Росія була відсторонена від міжнародних спортивних змагань після початку повномасштабного військового вторгнення до України в лютому 2022 року. Але з часом спортивні санкції щодо Росії почали послаблювати, деякі федерації почали допускати до участі в змаганнях росіян. А Міжнародний олімпійський комітет вирішив зняти з себе відповідальність щодо цього питання, переклавши його на ті ж федерації.

Варте уваги Критика Путіна як "червона лінія": Росія висунула свої вимоги МОК щодо участі в Олімпіаді

Поки остаточно рішення щодо того, чи будуть допущені російські спортсмени до участі в Олімпіаді-2024 немає. Точно відомо, що там не буде представлено Росію як країну – ні назви, ні гімну, ні прапору. Також точно не буде російських команд. Але питання щодо участі окремих російських спортсменів, навіть в нейтральному статусі, досі не вирішене. А деякі росіяни вже здобувають олімпійські ліцензії.

Саме через це Україна могла пропустити Олімпійські ігри. Адже Міністерство молоді та спорту спочатку видало наказ, яким забороняло участь українським спортсменам в тих турнірах, куди допустили росіян. А це ставило під загрозу їх можливість подальшого відбору на Олімпіаду-2024. Зараз критерії щодо бойкоту послабили.

Євродепутат Міхаель Галер закликав Україну не відмовлятися від участі в Олімпіаді-2024. Про це він заявив в інтерв'ю сайту 24 Каналу.

Наступного року відбудуться Олімпійські ігри. Ми звісно критикуємо, що там будуть виступати росіяни, навіть без свого прапора, але українці не повинні відмовлятися від участі. Україна отримає найбільше оплесків та підтримки, заходячи на стадіон зі своїм прапором, а росіяни не отримають нічого. І я думаю, це вже варте того, аби туди поїхати й показати росіянам, з ким увесь світ. Україні будуть аплодувати, і вона отримає всю симпатію, а на росіян будуть кричати. Тож, не залишайте місця цим розпалювачам війни,

– наголосив Міхаель Галер.

Поки в МОК ще не оголосили, коли буде прийнято остаточне рішення щодо можливої участі окремих росіян в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Детальніше про майбутнє України в ЄС, готовність Євросоюзу до розширення та передачу далекобійних ракет Taurus – читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу з Міхаелем Галером.