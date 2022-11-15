Шабля замість суперника: Гутцайт проігнорував дебати проти Беленюка – відео від чемпіона

У понеділок, 14 листопада, повинні були відбутись дебати між кандидатами на посаду нового президента Національного олімпійського комітету України Жаном Беленюком та Вадимом Гутцайтом. Але останній не з'явився.

Нещодавно Жан Беленюк викликав міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта на дебати. Однак Вадим Маркович відхилив виклик олімпійського чемпіона.

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Гутцайт аргументує своє рішення тим, що олімпійським чемпіоном Токіо-2020 не має управлінського досвіду. Тому Жан не може змагатись за крісло очільника НОК України.

Тому на дебати прийшов лише один учасник – депутат та борець греко-римського стилю Беленюк. Жан зняв красиву відповідь усіх, хто підтримує у виборах Гутцайта, який, здається, боїться виступати віч-на-віч із борцем.

Тоді Беленюк звернувся до олімпійської родини України та попросив їх добре подумати перед тим, як віддавати свій голос за кандидатів.

Справжні мушкетери завжди приймали виклик і приходили на дуель. Але, на жаль, часи змінюються. Напевно, хтось не у відповідній формі. Тому зараз саме олімпійська родина і спортивне товариство повинне визначитись, хто достойний посади президента Національного олімпійського комітету. Побачимось,

– сказав Беленюк.

Беленюк на дебатах без Гутцайта: дивіться відео

Вже 17 листопада визначиться, хто ж обійме посаду очільника Національного олімпійського комітету України та стане заміною Сергію Бубці, який неприємно здивував позицією після 24 лютого. Цікаво, що сам титулований у минулому легкоатлет підтримує на свою посаду кандидатуру Гутцайта.

Сам Беленюк неодноразово звертався до Бубки через мовчазну поведінку. Він вимагав від голови НОК назвати війну війною, а не бідою, про яку він висловився аж на восьмий день повномасштабного вторгнення.