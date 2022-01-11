Гучний трансфер: Шахтар підписав нападника Аяксу, – журналіст

Гранд українського футболу донецький Шахтар практично завершив угоду з амстердамським Аяксом щодо покупки атакуючого гравця Давіда Нереса. Сума трансферу становитиме 18 мільйонів євро.

Про це у твіттері повідомляє авторитетний італійський інсайдер Фабриціо Романо. Він повідомляє, що трансфер буде завершено вже найближчим часом.

До слова Брентфорд не полишає спроб підписати Мудрика, дві попередні пропозиції Шахтар відхилив

Нерес підпише контракт із Шахтарем до літа 2026 року.

Хто такий Давід Нерес