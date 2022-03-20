Губернієв є частиною російської пропаганди, – Самуельссон

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон прокоментував участь російських спортсменів у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму. Він також поділився думками щодо ведучого дійства Дмитра Губернієва.

"Цікаво, чи примушують їх це робити, чи вони справді такі дурні"

Шведський спортсмен наголосив, що російський коментатор Губернієв є пропагандистом. Він намагається уникати росіянина.

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Я вже багато років знаю, що Губернієв є частиною російської пропаганди. Я давав йому кілька інтерв’ю, але згодом зрозумів, що робити це непотрібно. Губернієв – людина, яку я не дуже поважаю,

– сказав Самуельссон.

Також спортсмен замислився про те, чи спортсмени добровільно відвідали концерт, чи їх все ж таки змусили.

"Вважаю участь Губернієва та російських спортсменів у концерті як мінімум дивною. Цікаво, чи примушують їх це робити, чи вони справді такі дурні", – додав біатлоніст.

Себастьян Самуельссон – виборов срібну нагороду у персьюті на Олімпійських іграх-2018. Звання олімпійського чемпіона він здобув у складі шведської чоловічої естафетної команди.