Грузинські фанати виконали славнозвісну кричалку про путіна перед матчем Ліги націй

У матчі 5-го туру дивізіону С Ліги націй збірна Грузії перемогла команду Північної Македонії. Грузини забили по голу в кожному з таймів.

Яскрава підтримка грузинських вболівальників

Грузинська команда виграла групу та забезпечили собі вихід у дивізіон В. У першій половині зустрічі Міовські забив у власні ворота, а згодом Кварацхелія поставив крапку у матчі, пише 24 канал.

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Перед матчем грузинські вболівальники продемонстрували солідарність з українським народом. Фани виконали відому українську кричалку "путін х*йло".

Відео моменту

Як виступили інші команди

У другому матчі квартету 4 Болгарія вдома розгромила Гібралтар. Господарі поєдинку забили супернику п’ять м’ячів – 5:1.

Грузія достроково стала переможцем групи 4 і здобула путівку до дивізіону B. Північна Македонія посідає друге місце, випереджаючи на одне очко Болгарію.

Гібралтар посів останнє місце у групі та зіграє у плей-офф за збереження прописки у дивізіоні C.