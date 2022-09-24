Яркая поддержка грузинских болельщиков

Грузинская команда выиграла группу и обеспечили себе выход в дивизион В. В первой половине встречи Миовски забил в свои ворота, а впоследствии Кварацхелия поставил точку в матче, пишет 24 канал.

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Перед матчем грузинские болельщики продемонстрировали солидарность с украинским народом. Фаны исполнили известную украинскую кричалку "путин х*йло".

Видео момента

Как выступили другие команды

Во втором матче квартета 4 Болгария дома разгромила Гибралтар. Хозяева поединка забили сопернику пять мячей – 5:1.

Грузия досрочно стала победителем группы 4 и получила путевку в дивизион B. Северная Македония занимает второе место, опережая на одно очко Болгарию.

Гибралтар занял место в группе и сыграет в плей-офф при сохранении прописки в дивизионе C.