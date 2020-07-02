"Серце тьохнуло": Ракіцький привіз пенальті у власні ворота – відео
Український захисник Ярослав Ракіцький привіз пенальті у гостьовому матчі "Зеніту" проти "Тамбова" (2:1) в чемпіонаті Росії.
На 88-й хвилині Ракицький грубо штовхнув суперника у власному штрафному майданчику, і господарі поля зрівняли рахунок (1:1). Однак "Зеніт" зумів вирвати перемогу в компенсований час, пише 24 канал.
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Відео епізоду
Ракіцький у інтерв'ю "Матч ТВ" прокоментував епізод з призначенням пенальті у ворота своєї команди.
— Що сталося в епізоді, коли на 87-й хвилині у ворота "Зеніта" був призначений пенальті?
— Я просто вистрибнув прямо. І взагалі ніяк не хотів людину чіпати, тим більше фолити. Скаржитися на рішення арбітра не буду, як роблять деякі, коли програють. І кажуть потім, мовляв, нас суддя вбив. Хочу сказати - слава богу, що ми виграли. Три очки в кишені, йдемо далі - ось і все.
— Коли "Тамбов" зрівняв рахунок після цього пенальті, серце щодо підсумкового результату не тьохнуло?
— А як ви думаєте? Звісно! Добре, встигли забити ще, і все закінчилося саме так.
Що відомо про Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"
Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" 28 січня 2019 року. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.
Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.
Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.
Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.
Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.
Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".