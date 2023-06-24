В Росії спалахнув антиурядовий бунт вагнерівців. Лідер ПВК Євгєній Прігожин оголосив бунт проти керівництва РФ на чолі із Владіміром Путіним.

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У донецькому Шахтарі з позитивом відреагували на такі події. Спортивний директор "гірників" Дарійо Срна виклав цікавий пост в інстаграм.

Хорват натякнув на швидке повернення на "Донбас-Арену". Легенда Шахтаря виклав у сторіз фото домашнього стадіону команди та дописав: "Скоро побачимось, Донецьк".



Пост Дарійо Срна в інстаграмі / instagram.com/darijosrna

Нагадаємо, що Донецьк знаходиться під окупацією Росії з 2014 року. Того ж року у травні Шахтар зіграв свій поки останній матч на "Донбас-Арені". Під час окупації рідного міста команда грала домашні матчі у Львові, Києві, Харкові та Варшаві.

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За цей час Шахтар виграв п'ять чемпіонств УПЛ, а також взяв по чотири Кубка та Суперкубка України. Також "гірники" двічі опинялись у півфіналі Ліги Європи.