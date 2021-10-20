Грізманн мало не зніс голову Фірміно у матчі Ліги чемпіонів, за що отримав червону картку: відео

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн міг стати головним героєм матчу проти Ліверпуля в Лізі чемпіонів. натомість доклався до поразки своєї команди.

Ліверпуль дуже вдало розпочав матч проти Атлетіко в Мадриді, вже до 13-ї хвилини забивши два голи. Але після цього Грізманн оформив дубль, зрівнявши рахунок у матчі.

Детальніше Дубль та вилучення Грізманна: Ліверпуль у гольовій перестрілці переміг Атлетіко – відео

Та у другому таймі нападник був вилучений з поля. Пряму червону картку він отримав після того, як зіграв високо піднятою ногою в боротьбі проти Фірміно – не влучивши по м'ячу, Грізманн мало не зніс голову шипами своєму супернику. Арбітр матчу ні хвилини не сумнівався, одразу ж показавши червону картку.

Вже у більшості Ліверпуль зумів вирвати перемогу – Салах забив з пенальті.

Відео грубого фолу Грізманна, за який він отримав червону картку