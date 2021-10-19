Атлетіко – Ліверпуль 2:3

Голи: Грізманн, 20, 34 – Салах, 8, Кейта, 13, Салах, 76

Вилучення: Грізманн, 52 (Атлетіко)

До слова Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 19 жовтня

Ліверпль на старті матчу шокували господарів поля, забивши два швидких голи. На 7-й хвилині Салах пройшов двох гравців Атлетікл, проліз в центр і сильно пробив низом метрів з сімнадцяти. М'яч перед воротами потрапив чи то у гравця Ліверпуля і зайшов у дальній кут.

Відео голу Салаха

На 13-й хвилині Кейта буквально вколотив м'яч у сітку.Феліпе погано вибив зі штрафної по центру. М'яч ідеально ліг на ногу півзахисникові Ліверпуля, і той сильно пальнув у дотик. В Облака майже не було шансів.

Відео голу Кейта

У середині першого тайму "матрацникам" вдалося відіграти один м'яч. Лемар від лицьової лінії викотив м'яч на кордон штрафної, а звідти Коке пробив низом в сторону дальнього кута, і Грізманн підставив ніжку на п'ятачку в парі метрів від воріт.

Відео першого голу Грізманна

На 34-й хвилині рахунок у матчі став рівним – той же Грізманн зробив дубль і зрівняв рахунок. Жоау Фелікс за рахунок сольних номерів підтяг м'яч до межі штрафного і віддав Грізманну, який спритним маневром обійшов ван Дейка, а потім і з Аліссоном розправився.

Відео другого голу Грізманна

Після перерви Атлетіко залишився у меншості, коли герой двох попередніх голів команди Грізманн дуже високо задер ногу і шипами вдарив по голові Фірміно. Звичайно, злого умислу не було, але порушення дійсно вийшло дуже грубим.

Все ж, Ліверпуль використав свою перевагу на 76-й хвилині і вирвав перемогу. Щоправда зробив це з пенальті. Жота пробігав повз Ермосо на бічній стороні штрафної, захисник злегка зачепив спину португальця, і арбітр вказав на точку. Салах пробив низом у лівий від себе кут і розвів м'яч і Облака по різних сторонах воріт.

Як підсумок, Ліверпруль здобув третю перемогу та одноосібно очолив групу В. Атлетіко на п'яти наступає Порту, яке у паралельному матчі обіграло Мілан.