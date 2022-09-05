Перешкоди у проведенні виборів на пост президента УАФ

Позивач вимагав визнати незаконним та скасувати протокол щодо організації та проведення XXV Конгресу Української асоціації футболу. Головуючий суддя Олексій Соколов задовольнив цей позов.

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Заборонити Громадській спілці "Українська асоціація футболу" вчиняти дії щодо підготовки, проведення і розгляду на звітно-виборному XXV Конгресі УАФ питань порядку денного в частині обрання Президента УАФ, обрання перших віце-президентів, віце-президентів, членів Виконавчого комітету та аудиторського органу УАФ,

– йдеться у заяві Печерського суду.

Її можна оскаржити шляхом апеляційної скарги протягом 15 днів з дня проголошення.

Петро Чілібі – відомий у минулому футболіст, захисник одеських Чорноморця та СКА, Дніпра і запорізького Металурга 1970-80-х років. Згодом – головний тренер ветеранського клубу Рішельє, багаторічний президент Федерації футболу Одеської області.

До речі. Доленосний XXV Конгрес УАФ мав відбутися ще 7 березня 2022 року у Дніпрі, але його перенесли через повномасштабне вторгнення російських окупантів на другу половину вересня. Безальтернативний кандидат на президентське крісло – чинний керівник УАФ Андрій Павелко.