Забивали лише динамівці, але є нюанс: збірна України U-17 перемогла Грецію у відборі Євро-2024
Джерело:УАФ
Підопічні Юрія Мороза вдало стартували в еліт-раунді відбору Євро-2024. У першому матчі міні-турніру "синьо-жовті" перемогли однолітків з Греції.
Греція U-17 – Україна U-17 0:2
Голи: Редушко, 75, Богданов, 80 (з пен.)
Вилучений: Мокріс, 51 (Г).
Збірна України U-17 (футболісти не старші 2007 року народження) за підсумком жеребкування еліт-раунду потрапили до групи 4, де суперниками "синьо-жовтих" стали команди Греції, Швейцарії та Словаччини. У першому матчі підопічні Юрія Мороза зустрічалися з господарями міні-турніру греками.
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Переможний початок українців
У першому таймі ініціативою володіли "елліни". Вони частіше загрожували воротам Назара Макаренка, який представляє у збірній України Дніпро-1.
На початку другої половини поєдинку арбітр показав друге попередження футболісту господарів поля Мокрісу. "Синьо-жовті" отримали чисельну перевагу, якою з успіхом скористалися.
Спочатку хавбек київського Динамо Богдан Редушко відгукнувся на пас гравця Аталанти Олександра Драгана та відкрив рахунок у зустрічі. А на 80-й хвилині ще один представник Динамо, але дрезденського, Дмитро Богданов реалізував пенальті. 2:0 – команда Мороза з перемоги стартувала в еліт-раунді та очолила таблицю.
Свій наступний матч юнацька збірна України зіграє проти Швейцарії, яка у першому турі поступилася Словаччині 1:2.
Турнірна таблиця
|№
|Збірна
|І
|В
|Н
|П
|М
|0
|1.
|Україна
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2.
|Словаччина
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3.
|Швейцарія
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|Греція
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0