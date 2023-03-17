Вже до 50-ї хвилини рахунок у матчі був 4:0 на користь Феєнорда після 1:1 у першому поєдинку у Варшаві. Харківський Металіст 1925 замість того, щоб підтримати своїх земляків, вирішив потролити "гірників".

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Харків'яни вже переборщили із тролінгом

За рахунку 4:0 харківський клуб на своєму акаунті у твітері виклав публікацію з результатом та словами "Ми чекаємо на 7".

Таким постом харків'яни пригадали свою поразку у попередньому матчі якраз від Шахтаря. 5 березня Металіст 1925 у домашньому поєдинку влетів із донеччан 0:7. Тепер харків'яни знайшли момент покепкувати зі свого кривдника, який побував у тілі харківського колективу. Тепер "гірники" відчули ті негативні емоції, які нещодавно відчували футболісти Металіста 1925.

Коли рахунок матчу став 7:0 на користь Феєнорда пресслужба харків'ян виклала новий пост зі словами підтримки "Без слів...Шахтар, ідіть обіймемо".

Однак "гірники" спромоглись бодай на гол престижу, а не те. що Металіст 1925 в УПЛ програв "всуху" 0:7.

Єдиний гол Шахтаря у ворота "Феєнорда" забив Кевін Келсі, який з'явився на полі із заміни. Схоже, що харків'яни вже дещо перестарались із своїм тролінгом.

У підсумку – 7:1, розгромна поразка Шахтаря, який вилетів із єврокубків.



Тролінг Металіста 1925 / Скриншот із твітеру харківського клубу

Нагадаємо, що Шахтар перехопив лідерство у Дніпра-1 в УПЛ. Тепер перевага "гірників" складає 3 бали. Металіста 1925 йде восьмим, маючи у своєму активі 20 очок.