Граємо за свою країну, за всіх, хто захищає нашу землю, – Судаков про благодійні матчі Шахтаря

Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів, як вдається сконцентровуватись на футболі під час війни. Футболіст зауважив, що команда намагається привернути увагу цілого світу.

Судаков: Потрібно, щоб люди замислилися про те, як важко нашій країні

Уся родина Георгій Судакова залишилась в Україні, де щодня лунають повітряні тривоги та літаю ракети, бомби від окупантів. Футболіст Шахтаря зізнався, що сильно переживає за родину, адже нещодавно у нього народилась дитина.

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Однак футбол дозволяє перемкнути свідомість не декілька годин.

Ми знаходимо мотивацію в тому, щоб показати всьому світу ситуацію та зробити так, щоб про нас знав увесь світ. Потрібно, щоб люди замислилися про те, як важко нашій країні. На кожну гру ми виходимо максимально сконцентрованими і граємо за свою країну, за свій народ, за всіх, хто захищає нашу землю, за сім’ї, рідних та близьких,

– розповів півзахисник.

Наразі думки Судакова зосереджені лише на благодійних матчах донецького клубу. Вже на початку травня футболіст вирушить у розташування збірної України, яка розпочне підготовку до плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

"Готую особисто себе як футболіста та віддаюся команді. А вже після всіх благодійних матчів і збору в Туреччині долучуся до збірної, тоді й думатиму про це. Наразі всі думки тільки про клуб", – відповів Георгій.

Нагадаємо, що Шахтар вже встиг зіграти три благодійні поєдинки, у яких "гірники" зазнали двох поразок (Олімпіакос – 1:0, Фенербахче – 1:0) та одного разу перемогли (Антальяспор – 1:2).

Кар'єра Георгія Судакова