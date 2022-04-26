Судаков: Нужно, чтобы люди задумались о том, как тяжело нашей стране
Вся семья Георгий Судакова осталась в Украине, где каждый день раздаются воздушные тревоги и летаю ракеты, бомбы от оккупантов. Футболист Шахтера признался, что сильно переживает за семью, ведь недавно у него родился ребенок.
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Однако футбол позволяет переключить сознание несколько часов.
Мы находим мотивацию в том, чтобы показать миру ситуацию и сделать так, чтобы о нас знал весь мир. Нужно, чтобы люди задумались о том, как тяжело нашей стране. На каждую игру мы выходим максимально сконцентрированными и играем за свою страну, за свой народ, за всех, кто защищает нашу землю, за семьи, родных и близких,
– рассказал полузащитник.
Пока Судакова сосредоточены только на благотворительных матчах донецкого клуба. Уже в начале мая футболист отправится в расположение сборной Украины, которая приступит к подготовке к плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
"Готовлю лично себя как футболиста и отдаюсь команде. А уже после всех благотворительных матчей и сбора в Турции присоединюсь к сборной, тогда буду думать об этом. Сейчас все мысли только о клубе", - ответил Георгий.
Напомним, что Шахтер уже успел сыграть три благотворительных поединка, в которых "горняки" потерпели два поражения (Олимпиакос – 1:0, Фенербахче – 1:0) и однажды победили (Антальяспор – 1:2).
Карьера Георгия Судакова
- 19-летний атакующий полузащитник является питомцем Шахтера. Судаков пока не менял футболку донецкого клуба.
- В январе 2021 года перешел в главную команду "горняков".
- В нынешнем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.