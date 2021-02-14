Гравцю Зорі вибили зуб у матчі УПЛ прямо за день до власного весілля

Опорнику Зорі Дмитру Іванисені 13 лютого вже у першому матчі другого кола УПЛ вибили зуб. Сталось це за день до весілля, яке відбудеться 14 лютого.

Півзахисник Дмитро Іванисеня вийшов у стартовому складі Зорі на матч 14 туру проти Десни. Луганський клуб святкував перемогу у протистоянні за "бронзу" УПЛ завдяки дублю Олександра Гладкого (2:1).

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Курйозний випадок з футболістом Зорі

Опорник луганчан Іванисеня у боротьбі втратив передній зуб. Можливо, сталось це у епізоді з форвардом Десни Максимом Дегтярьовим під час верхової дуелі на 90-й хвилині матчу.

Відразу після поєдинку футболіст поїхав до стоматолога. Все б нічого, якби у неділю, 14 лютого, гравець не святкував власне весілля.

Його наречена Юлія Скачкова виклала фото Дмитра та кумедно підписала світлину.

Як бути, якщо ми завтра їдемо у РАЦС, а Дімі у матчі вибили зуб? Зубка фея вирішила прилетіти прямо під час поєдинку. Тільки у нас могло б таке статись. Мабуть, я подумаю, яку відповідь дати на розписці,

– написала Юлія.

Цікаво, що Іванисеня відіграв весь матч за Зорю, відзначившись жовтою карткою.