Опорнику Зари Дмитрию Иванисеня 13 февраля уже в первом матче второго круга УПЛ выбили зуб. Произошло это за день до свадьбы, которая состоится 14 февраля.

Полузащитник Дмитрий Иванисеня вышел в стартовом составе Зари на матч 14 тура против Десны. Луганский клуб праздновал победу в противостоянии за "бронзу" УПЛ благодаря дублю Александра Гладкого (2:1).

Более о матче Дубль Гладкого принес победу Заре в матче против Десны: видео

Курьезный случай с футболистом Зари

Опорник луганчан Иванисеня в борьбе потерял передний зуб. Возможно, произошло это в эпизоде ​​с форвардом Десны Максимом Дегтяревым во время верховой дуэли на 90-й минуте матча.

Сразу после поединка футболист поехал к стоматологу. Все бы ничего, если бы в воскресенье, 14 февраля, игрок не праздновал собственную свадьбу.

Его невеста Юлия Скачкова выложила фото Дмитрия и смешно подписала фотографию.

Как быть, если мы завтра едем в ЗАГС, а Диме в матче выбили зуб? Зубка фея решила прилететь прямо во время поединка. Только у нас могло бы такое произойти. Пожалуй, я подумаю, какой ответ дать на расписке,

– написала Юлия.

Интересно, что Иванисеня отыграл весь матч за Зарю, отметившись желтой карточкой.