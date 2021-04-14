Гравця збірної України з регбі дискваліфікували в Росії на три роки

Українця Ігоря Снісаренка було дискваліфіковано в Росії на три роки. Причиною стало вживання допінгу.

Дискваліфікація Ігоря Снісаренка починається з 22 грудня 2020 року. Рішення про дискваліфікацію прийняла Федерація регбі Росії на вимогу Російського антидопінгового агенства (РУСАДА).

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У 2019 році Снісаренко став чемпіоном Росії у складі клубу Локомотив-Пенза. А у березні 2021 року оголосив про закінчення кар'єри.

До цього Снісаренко, який народився в Тирасполі, виступав за місцеву команду Олімп-Електромаш. Після цього в його кар'єрі були російські клуби Стріла-Агро, Новокузнецьк, Булава. У 2016 – 2018 роках виступав за хмельницьке Поділля.

З 2013 року виступав за збірну України.