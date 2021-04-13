Дисквалификация Игоря Снисаренко начинается с 22 декабря 2020 года. Решение о дисквалификации приняла Федерация регби России по требованию Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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В 2019 году Снисаренко стал чемпионом России в составе клуба Локомотив-Пенза. А в марте 2021 года объявил об окончании карьеры.

До этого Снисаренко, который родился в Тирасполе, выступал за местную команду Олимп-Электромаш. После этого в его карьере были российские клубы Стрела-Агро, Новокузнецк, Булава. В 2016 – 2018 годах выступал за хмельницкое Подолье.

С 2013 года выступал за сборную Украины.