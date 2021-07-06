Переліт за 20 євро: гравці збірної звичайним рейсом прилетіли в Україну

Футболісти збірної України вже насолоджуються відпочинком після Євро-2020. Два гравці Шахтаря затримались у італійському Римі.

Звичайний рейс для українських гравців

Збірна України завершила свої виступи на Євро-2020, поступившись у чвертьфіналі Англії (0:4). 4 липня команда повернулась в Україну. Однак не усі футболісти вирушили разом із командою, деякі залишились у Римі.

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Футболісти Шахтаря Андрій Пятов, Сергій Кривцов та Тарас Степаненко вирішили ще трішки насолодитись красивою архітектурою столиці Італії. Тому в Україну вони летіли самостійно у компанії свої других половинок.

Гравці "гірників" повертались додому звичайним лоукостом. Вартість одного квитка складала лише 20 євро. Ось так просто та без усякої розкоші.

Цікаво, чому футболісти взяли курс в Україну, а не вирушили відразу на збори Шахтаря, які відбуваюся в Австрії. Можливо, збірникам були надані додаткові вихідні після чемпіонату Європи.



Тарас Степаненко летить із Риму / Фото Sport.ua (Владислав Дудка)



Збірники повертаються в Україну / Фото Sport.ua (Владислав Дудка)